Napoli monitora Lucca, ma l'allenatore dell'Udinese lo blinda: "E' molto bravo, farà tanti gol"

Il nuovo allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport della stagione che sta per iniziare: "C’è stato un sacco di lavoro! E ce n’è ancora. La cosa bella è che ho la sensazione che non sto lavorando da solo, ma che stiamo lavorando tutti insieme. Questa è la base di tutto. Sono tornato dopo una stagione difficile e sono consapevole del mio compito. Le prime impressioni sono le più importanti e sono molto positive.

Thauvin capitano? Sto parlando con tutti. Non è la questione più importante in questo momento. Il gruppo dei capitani sarà annunciato prossimamente. Chi lo fa deve capire l’importanza del ruolo, della responsabilità. Non è solo una questione della fascia che indossi al braccio. E soprattutto bisogna volerlo.

Lucca? È molto motivato. Lavora tanto in campo e vedo che ha una volontà forte. È un attaccante capace di fare buoni gol. Penso che possiamo trarre vantaggio l’uno dall’altro".