Napoli-Pellegrini, Venerato svela: "L'agente mi ha fatto una rivelazione"

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto a Canale 21 a Campania Sport per le ultime di mercato. Si parla di due giocatori della Roma accostati al Napoli.

"Pellegrini mi è stato smentito dal Napoli e il suo agente non mi ha confermato contatti con il club azzurro. Mancini? L'agente Riso vanta buoni rapporti col Napoli, ma la Roma non te lo regala. Al momento è fantamercato, sono situazioni che possono nascere al massimo in futuro, oggi con molta franchezza no".