Napoli più freddo su Musah: affare congelato per un semplice motivo

vedi letture

Lo sprint e poi una fase di stasi per il colpo Yunus Musah. Il Napoli mette in ghiaccio l'acquisto del 22enne centrocampista del Milan. Riflessioni in corso in società come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. "In freezer l’affare Musah con il Milan, delineato sulla base di un investimento da 25 milioni di euro. Il centrocampista statunitense piace a Conte, ma la portata dell’operazione è notevole e il club di Adl vive una fase di riflessione prima di accenderla definitivamente".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).