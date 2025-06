Napoli su Bonny: l'Inter è avanti ma rimanda affare a luglio, il motivo

L'Inter vuole mettere a segno il terzo colpo con Ange-Yoan Bonny. L'attaccante francese del Parma, che ieri il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta non ha smentito spiegando che "ci sono tanti nomi nella lista dei direttori", è in pugno al club di viale della Liberazione: secondo La Gazzetta dello Sport, tuttavia, non si farà subito ma a luglio.

Motivo? Perché non c'è possibilità di chiudere in tempo l'affare per la partenza verso gli Stati Uniti e il Mondiale per Club. Però è certo che il giocatore di 21 anni sarà uno dei due innesti che l'Inter vuole assicurarsi là davanti, fermo restando gli addii di Arnautovic e Correa. Quanto a Bonny, però, i nerazzurri sono in pole anche rispetto al Napoli e i motivi sono diversi. Come Chivu, ex Parma, oggi al'Inter, che stima molto il giocatore.