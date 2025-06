Prima pagina Il Mattino: "De Bruyne, è fatta e dal Milan arriva Musah"

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio in prima pagina al mercato del Napoli: "De Bruyne, è fatta e dal Milan arriva Musah". Di spalla il no di Claudio Ranieri alla Nazionale italiana, l'ex allenatore della Roma non sarà il nuovo ct dell'Italia: "Il gran rifiuto. In pole Gattuso". Di seguito la prima pagina integrale.