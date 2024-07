Napoli su Casadei del Chelsea, ma la Fiorentina prova a chiudere

vedi letture

Il futuro di Cesare Casadei potrebbe davvero essere in Italia, alla Fiorentina. Il centrocampista classe 2003 è stato messo ai margini da Enzo Maresca al Chelsea, che non lo ha convocato per la tournée negli Stati Uniti, e in queste ore i suoi agenti sono alla ricerca di una soluzione che potrebbe permettere al calciatore di trovare maggiore spazio e iniziare dunque una nuova avventura. Nelle scorse ore si è parlato del Napoli e del Bologna, ma il club viola sembra essere avanti e le parti sono al lavoro per cercare la quadra.

Nodo formula.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW la Fiorentina lo sta seguendo con attenzione ma il problema potrebbe essere quello legato alla formula dell'operazione, visto che il Chelsea lo vorrebbe cedere a titolo definitivo, mentre l'idea della dirigenza gigliata sarebbe quella di prenderlo in prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo al realizzarsi di determinate condizioni.

Investimento importante.

In tutto questo l'opzione Casadei sarebbe un affare per la Fiorentina, che si assicurerebbe un giovane di appena 21 anni per una cifra tra i 10 e i 12 milioni di euro. Da capire se nelle prossime ore si troverà l'intesa definitiva sulla formula, ma la trattativa è ben impostata e le parti potrebbero avvicinarsi ancora in tempi brevi.