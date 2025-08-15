Napoli su Chukwuemeka, ci pensa anche il Borussia: il Chelsea ritiene 'offensiva' la proposta fatta

Secondo il giornalista Fabrizio Romano su X, il Chelsea ha immediatamente respinto l'offerta del Borussia Dortmund per Carney Chukwuemeka, giovane centrocampista in uscita dai Blues seguito anche da Napoli e Juventus. Il Chelsea, a quanto si apprende, non è per nulla soddisfatto dell'offerta di prestito con obbligo, descritta come "offensiva" dagli inglesi, mentre altri club si sono avvicinati per un trasferimento a titolo definitivo. Dunque per il Chelsea il giocatore non partirà per nessun'altra formula diversa dall'addio definitivo. Il Napoli per lo stesso ruolo ora pensa a Diouf del Lens.