Napoli su Danilo e Fagioli? Bergomi: "Ma quando giocano? Mancano 20 partite"

Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, oggi opinionista tv, è intervenuto al Club, a Sky Sport, per commentare le ultime voci di mercato sul Napoli e sulla Juventus con Danilo e Fagioli nel mirino del club azzurro: "Ma io perché devo andare in una squadra dove difficilmente giocherò? Parlo anche di Danilo oltre che di Fagioli. Il Napoli deve giocare altre venti partite fino a fine anno, ricordiamolo".

