Napoli su Danilo, insuperabile col City in Champions: i giornali lo esaltano

Finalmente Danilo, si legge sui giornali oggi in edicola. Dopo alcune prestazioni sottotono, il difensore della Juventus torna a giganteggiare al centro della difesa risultando decisivo per la vittoria dei suoi contro il Manchester City. Voti altissimi per i quotidiani per il centrale che il Napoli cerca in vista del mercato di gennaio.

I VOTI

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 8

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Bianconeranews.it: 7