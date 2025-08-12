Napoli su Elmas, da Torino: “Dimentichiamolo, meglio tappare i buchi in rosa”

L'inserimento del Napoli su Eljif Elmas ha provocato delusione e preoccupazione tra i tifosi del Torino, che già pregustavano il rientro del macedone, ma in fondo può essere un bene quello che sta accadendo.

Lo scrive il portale Torinogranata.it: “Imbottire la squadra di trequartisti può far salire il livello tecnico, ma non può colmare le lacune di una rosa priva di equilibrio. Se si è disposti ad investire 10/15 milioni per il trequartista del Lipsia, con la stessa cifra puoi prendere Gallo ed un mediano di contenimento, magari anche promettente. È scappato Miller, ma in Europa ed in Italia i buoni giocatori ci sono, basta avere un pizzico di intuito e fortuna”.