Napoli su Garnacho, lo United si cautela? Piace un esterno d’attacco del Salisburgo

Il Manchester United continua a essere molto attivo sul mercato per cercare di migliorare la squadra. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i Red Devils hanno aggiunto alla loro lista delle opzioni per gennaio o, in caso di mancato acquisto, per l'estate Nene Dorgeles, esterno d'attacco maliano del Salisburgo.

Sono stati già svolti i primi colloqui informativi per capire i costi dell'operazione, ora tocca alla dirigenza decidere cosa fare. Chissà che questa eventuale operazione non sia riconducibile alla possibile partenza di Garnacho, primo obiettivo del Napoli per sostituire Kvaratskhelia.

Nene Dorgele, classe 2002, in carriera vanta 58 presenze e 11 gol con il Salisburgo, 36 gettoni e 13 reti con il KVC Westerlo, 31 match e 10 gol con l'FC Liefering e infine 17 partite e 2 reti con l'SV Ried. A queste ci sono da aggiungere le 20 sfide disputate con il Mali, impreziosite da 3 gol.

🚨 EXCLUSIVE: Manchester United add Nene Dorgeles from RB Salzburg to their list of options for January/summer. 🇲🇱



Malian winger being monitored by the club and initial talks to be informed on the price/package took place.



Man United keep working on that before making decision. pic.twitter.com/nfGxUAxupT