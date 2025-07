Napoli su Lookman, ma c'è concorrenza: ora ci pensa anche il Barcellona

Kenan Yildiz, Rafa Leao, Ademola Lookman e Dusan Vlahovic. Il Barcellona, oggi o domani, vorrebbe fare un colpaccio di mercato nella nostra Serie A. I giocatori nel mirino, del resto, sono tutti campioni in grado di aumentare ulteriormente la pericolosità dell'attacco di mister Flick, portando gol, assist e tanta qualità per il presente e per il futuro. Una mossa necessaria sia dal punto di vista tecnico sia da quello umorale, visto il rinnovo con l'Athletic del principale obiettivo Nico Williams.

Come scrive Tmw, il Barça nelle scorse settimane ha fatto anche un sondaggio con l'entourage di Vlahovic, ghiotta (cara) occasione in caso di risoluzione di contratto con la Juve, e soprattutto con quelli di Lookman. L'attaccante dell'Atalanta - seguito anche dal Napoli - non ha mai nascosto la sua voglia di compiere un ulteriore grande salto in carriera, a Deco e agli uomini mercato culé piace da tempo, anche se le frizioni con Ter Stegen (stessi agenti) e l'alta valutazione fatta dall'Atalanta (circa 50 milioni) non semplificano sicuramente le cose.

Lookman ha 27 anni. In tre stagioni italiane ha segnato 52 gol in 117 partite. A Bergamo è diventato ciò che non era mai stato prima nella sua carriera: un giocatore decisivo, determinante. In finale di Europa League, un anno fa, ha steso il Bayer di Xabi Alonso con una tripletta. Per caratteristiche tecniche e fisiche, sarebbe la scheggia impazzita da sistemare accanto a Lukaku per un ipotetico attacco a due del Napoli. Le sponde di Big Rom, gli inserimenti di Lookman. Mix perfetto, devastante, per due giocatori che insieme si troverebbero a meraviglia. Un duo perfetto. Complementare. Le incognite, ovviamente, sono tante: economiche, perché costa tanto, ma anche di strategia, anche perché ad oggi, seguendo le mosse del ds Manna, il Napoli cerca un esterno puro (Ndoye oltre a Lang) e una prima punta (Nunez o Lucca). Lookman è un ibrido ma, per qualità, sarebbe il colpo perfetto.