Rifiutò il Napoli, ora Adeyemi vuole lasciare il Borussia: s'è proposto (anche) all'Inter

Karim Adeyemi nella scorsa finestra invernale di calciomercato fa ad un passo dal passare al Napoli: il club azzurro aveva raggiunto l'accordo economico con il Borussia Dortmund, ma il calciatore preferì rimanere in Germania. A distanza di quasi un anno, la situazione è cambiata e l'attaccante tedesco potrebbe salutare il club giallonero. A riportarlo è l'esperto di mercato Fabrizio Romano, che sul suo canale YouTube riporta quanto segue:

"Quello che è certo è che Karim Adeyemi si sta guardando intorno e che può andare via nel 2026. Ha scelto un nuovo procuratore, ne ha cambiati tre negli ultimi due anni: il suo nuovo procuratore è Jorge Mendes. Ci sono stati discorsi con diversi club da parte di Jorge Mendes per presentare l'opportunità Adeyemi: si è parlato dell'Inter e di altre squadre. Non mi risultano discorsi avanzati in questo senso, ma che il nuovo agente del giocatore stia parlando con diversi club. Il desiderio numero uno di Adeyemi, che è anche il motivo per cui ha detto di no al Napoli lo scorso gennaio, è l'Inghilterra. Ha il pallino di andare in Premier League un giorno, non darebbe quindi priorità alla Serie A".