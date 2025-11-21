Napoli su un talento del Porto per gennaio, ma la concorrenza è alta: piace a tante big

Le recenti emergenze fisiche, in particolare gli infortuni di Anguissa e De Bruyne, hanno reso l'urgenza di rinforzare il centrocampo una priorità assoluta per il Napoli in vista della prossima finestra di mercato. La dirigenza azzurra è al lavoro per individuare profili di alto livello che possano garantire qualità e prospettiva. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Ekrem Konur, sul taccuino degli osservatori partenopei c'è anche Victor Froholdt. Il diciannovenne centrocampista sta vivendo una stagione di grande crescita con il Porto, imponendosi come uno dei talenti più interessanti del calcio europeo.

La trattativa si annuncia, però, estremamente complessa. Sul giovane danese non c'è solo l'interesse del Napoli: i top club europei come Manchester United, Tottenham e Atletico Madrid sono sulle sue tracce, senza dimenticare la concorrenza italiana di Roma e Atalanta. Per assicurarsi Froholdt, il club di De Laurentiis dovrà superare una folta e agguerrita concorrenza internazionale.