Gabri Veiga non si pente di aver scelto l'Arabia al Napoli: "Era la decisione migliore"

Gabriel Veiga si è aperto in una lunga intervista ai microfoni del programma La Tribu di Radio Marca, raccontando presente, passato e ambizioni future. Il centrocampista del Porto, ormai perfettamente integrato in Portogallo, non nasconde però il legame viscerale con la Galizia: "Ogni volta che torno a Vigo mi sento a casa", ha spiegato, ricordando l’affetto per il Celta e la propria terra.

Il passaggio al Porto, sottolinea Veiga, lo ha colpito fin dal primo istante: "Dal primo giorno capisci la grandezza del club". Una realtà che richiede competitività costante, tra campionato portoghese e vetrine europee. E proprio sul suo controverso trasferimento in Arabia Saudita, il giocatore torna a difendere la scelta: "Non me ne pentirò mai, era la decisione migliore per me". Un passaggio che, aggiunge, è sempre stato pensato con la possibilità di un rapido rientro in Europa.

Veiga ricorda con orgoglio anche il suo impatto al Celta, dai gol salvezza contro il Barcellona alla cessione record che ha aiutato le casse del club: "Sono fiero di ciò che stanno facendo i giovani che stanno emergendo". Capitolo Nazionale: sogno vivo, ma piedi per terra. "Il centrocampo della Spagna è forse il migliore al mondo. Ho ancora molta strada da fare".