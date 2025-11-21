Priorità al centrocampo, Tmw: proposto Timber! E' in scadenza col Feyenoord

vedi letture

Il Napoli si prepara alla delicata sfida interna contro l'Atalanta, prevista domani alle 20.45 allo stadio Maradona. La dirigenza azzurra però è già all'opera in vista del mercato di gennaio, per venire incontro alle esigenze del tecnico Antonio Conte, soprattutto in mediana dove di recente si sono fermati per infortunio prima Kevin De Bruyne e poi Zambo Anguissa. Possibile che un rinforzo invernali arrivi proprio nel reparto centrale dunque, dove sarà importante cogliere eventuali opportunità. Fra i nomi in lista c'è quello di Arthur Atta, ma il suo profilo non è fra i più economici. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com fra i nomi proposti dall'esterno c'è quello di Quinten Timber.

Centrocampista in forza al Feyenoord, classe 2001 ha un contratto in scadenza nel 2026. In questa stagione ha raccolto 10 presenze con un gol e un assist in campionato, due presenze e una rete nei preliminari di Champions League e due apparizioni poi in Europa League. 8 presenze e una rete in Nazionale maggiore, è fra i giocatori tenuti in stretta considerazione nelle convocazioni di Ronald Koeman, ha giocato uno spezzone di partita anche nell'ultima gara degli Oranje contro la Lituania. Da capire dunque se la dirigenza valuterà seriamente il suo profilo nel caso il Feyenoord lo lasciasse partire con sei mesi d'anticipo per non perderlo a parametro zero.