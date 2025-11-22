Mazzocchi in uscita? Si fa avanti di nuovo il Parma: la situazione

vedi letture

Il Parma sta seguendo con particolare attenzione la situazione di Pasquale Mazzocchi, difensore del Napoli che però non trova spazio con Antonio Conte. A riferirlo è Tuttomercatoweb.com, ricordando che negli scorsi mesi si era già parlato di un possibile trasferimento del difensore azzurri in gialloblù, ma poi il trasferimento non si era concluso, anche a causa di diversi club che si erano inseriti, dal Sassuolo al Cagliari, passando per il Pisa.

Il suo agente, Marco Sommella, ha parlato della permanenza di Mazzocchi a Napoli nei mesi scorsi. "Con Pasquale è stato semplice, la sua permanenza è stata una scelta del mister e soprattutto di Manna di tenerlo. Oggi con la Champions sono state fatte delle valutazioni precise e si è deciso di andare sul sicuro. Pasquale ti dà affidabilità", riporta Tmw.