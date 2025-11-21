Ultim'ora McTominay-Everton, Romano sicuro: "Fantasia pura! Totale fedeltà al Napoli"

vedi letture

Si è vociferato negli ultimi giorni di un forte interessamento dell'Everton per Scott McTominay, con una presunta offerta ricca pronta da presentare a gennaio. Così l'esperto di mercato Fabrizio Romano, tramite un video sul suo canale YouTube, si è espresso sulla vicenda: "Abbiamo ricevuto tante domande sulle varie questioni che riguardano Scott McTominay. Durante la sosta c’è stata una notizia che è circolata in Inghilterra, a proposito dell’Everton pronto ad una maxi offerta per Scott McTominay. Insomma, è tornato questo discorso legato allo scozzese, si è riparlato anche della questione Arabia legata alla scorsa estate.

Ragazzi, io lascerei un po’ di spazio durante la sosta a queste storie perché sono veramente delle fantasie. Scott McTominay non ha mai minimamente né sfiorato, né pensato, né trattato con nessun altro club durante la scorsa estate: totale fedeltà e concentrazione sul Napoli. Quindi la scorsa estate non c’è stata nemmeno l’ombra di una possibilità di partenza, e lo stesso vale per questo mercato di gennaio. Si continua a parlare di Everton, ma da quanto mi risulta McTominay vuole giocare in Champions League, al massimo livello possibile… Con tutto il rispetto per l’Everton, non risulta che McTominay stia trattando con loro o che il club gli abbia fatto un’offerta. Non mi aspetto assolutamente una sua partenza, è un’assoluta fantasia, lo descrive così anche chi è vicino al giocatore”.