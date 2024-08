Napoli su Thierry Correia del Valencia, Moretto: "Arriverà di sicuro un esterno destro"

Il Napoli è alla ricerca di un esterno destro che vada ad alternarsi a Mazzocchi oltre a Di Lorenzo che è anche braccetto in difesa sempre a destra. Il nome nuovo è quello di Thierry Correia, anni 25, 31 presenze lo scorso anno in Liga e già titolare e in campo 90' contro il Barcellona nella prima di campionato di quest'anno.

A scriverne è Matteo Moretto di Revelo. Secondo il giornalista c'è stato un sondaggio da parte del club azzurro che ha inserito il giocatore "nell'elenco dei cinque esterni seguiti per il ruolo di terzino destro che sicuro arriverà". Trattativa comunque complessa perché il giocatore, che ha il contratto in scadenza nel 2026, è felice di stare a Valencia, con cui ha raccolto 125 presenze dal 2019. Il suo procuratore è Jorge Mendes.