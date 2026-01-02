Ultim'ora
Ambrosino saluta il Napoli e va in B: è fatta per il passaggio al Venezia, la formula
Giuseppe Ambrosino lascia il Napoli e si trasferisce in Serie B al Venezia. L’operazione è ormai in fase avanzata e verrà concretizzata con la formula del prestito fino a giugno. L’accordo tra i due club, riferisce su X il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, prevede inoltre un’opzione di rinnovo automatico per un’ulteriore stagione nel caso in cui il Venezia riuscisse a conquistare la promozione in Serie A, permettendo così al giovane attaccante classe 2003 di continuare il suo percorso di crescita.
🚨 Excl. - Giuseppe #Ambrosino to #Venezia from #Napoli is at the final stage on loan until June, which will be automatic extend for another season if Venezia arrive in Serie A. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 2, 2026
