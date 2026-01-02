Ultim'ora Ambrosino saluta il Napoli e va in B: è fatta per il passaggio al Venezia, la formula

Giuseppe Ambrosino lascia il Napoli e si trasferisce in Serie B al Venezia. L’operazione è ormai in fase avanzata e verrà concretizzata con la formula del prestito fino a giugno. L’accordo tra i due club, riferisce su X il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, prevede inoltre un’opzione di rinnovo automatico per un’ulteriore stagione nel caso in cui il Venezia riuscisse a conquistare la promozione in Serie A, permettendo così al giovane attaccante classe 2003 di continuare il suo percorso di crescita.