Napoli su Zeballos, ma c’è concorrenza: c'è un altro club in pole position

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Il nome di Exequiel Zeballos torna ad accendersi in chiave mercato e resta sul taccuino del Napoli in vista della prossima estate.

Il nome di Exequiel Zeballos torna ad accendersi in chiave mercato e resta sul taccuino del Napoli in vista della prossima estate. L’esterno argentino è diventato un caso al Boca Juniors, dove il contratto in scadenza a dicembre non è stato ancora rinnovato. Il club vorrebbe blindarlo con un aumento dell’ingaggio e una clausola da 40 milioni, ma l’entourage del giocatore avrebbe già fatto sapere di non voler prolungare.

I club interessati e la clausola di Zeballos

La situazione ha attirato diversi club europei. Secondo le ultime indiscrezioni, il Siviglia sarebbe in vantaggio, ma sul giocatore restano vigili anche Spartak Mosca, CSKA Mosca, Elche e Zenit, oltre al Napoli che segue la vicenda da tempo. L’attuale clausola rescissoria è fissata a 20 milioni, ma dall’Argentina assicurano che il Boca potrebbe lasciarlo partire anche per una cifra intorno ai 7-8 milioni, dettaglio che mantiene aperta la corsa.