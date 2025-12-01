Napoli vigile sul mercato, Il Mattino: "Piace Palestra del Cagliari"

Il Napoli guarda al mercato di gennaio con l'occhio interessata di chi saprà sfruttare eventuali occasioni. Lo ha detto chiaramente Giovanni Manna, nell'intervista che ha preceduto la sfida alla Roma. Sulla questione mercato, l'edizione odierna de Il Mattino rivela di un interesse per il laterale Marco Palestra, di proprietà dell'Atalanta e oggi in prestito al Cagliari.

"Al Napoli piace anche Palestra, oggi al Cagliari. Il pensiero di Manna, anche ieri prima del match a Roma, è chiaro: «Se ci saranno occasioni, le coglieremo». Il terzino potrebbe essere una di quelle? C’è un'unica regola da seguire: non disturbare le liste per la Champions e per la Serie A. Il Napoli non ha più spazi da occupare, ecco perché i calciatori da inserire dovrebbero essere, se possibile, nati nel 2003 o addirittura dopo" si legge sul quotidiano.