Natan-Betis, ci siamo: il difensore è atteso nel pomeriggio a Siviglia per la firma

Natan è ormai ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Betis Siviglia. L'operazione è proseguita positivamente in queste ore e - riferisce il collega Matteo Moretto di Relevo - il giocatore arriverà questo pomeriggio a Siviglia per firmare col Betis. Si tratterà di una cessione in prestito con opzione di acquisto e si attendono ulteriori aggiornamenti sulle cifre.