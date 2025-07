Ndoye, cresce la fiducia: la reazione di ADL dopo l'annuncio del Bologna

Dopo Lang, l’altro esterno nel mirino del Napoli resta Dan Ndoye (24), ora in ritiro con il Bologna. Costa tanto, la richiesta è di 50 milioni, prezzo elevato perché il suo club - dopo Beukema - non vorrebbe privarsi di un altro gioiellino. Lo ha confermato ieri anche l’ad Claudio Fenucci. Il Napoli, però, resta in pressing fiducioso. Serviranno pazienza e diplomazia. Il giocatore, pur non forzando col Bologna per l’addio, è lusingato dalla corte di Conte e di Manna, con cui ha già discusso - tramite il suo agente - di stipendio e durata contratto. La mancata cessione di Lucumì, la cui clausola è ormai scaduta, potrebbe essere un assist per il Napoli. Ma oggi resiste ancora una certa distanza tra le parti. Manna vorrebbe sempre inserire Zanoli (24) nell’affare per ridurla.

Ndoye, anni 24, è cresciuto molto in questa stagione. Ha segnato 9 gol, di cui 8 in campionato, più quello decisivo in finale di Coppa Italia contro il Milan. Al Napoli piaceva già da gennaio. Conte apprezza le sue doti atletiche e tecniche. Ndoye è un esterno completo che fa tutta la fascia ed è molto utile anche in fase difensiva. Può giocare sia a destra che a sinistra. Ha resistenza, fisicità, velocità. Ha segnato anche al Napoli di tacco al Dall'Ara. Era andato in gol anche lo scorso anno al Maradona. Ore calde per il suo arrivo. Il Bologna chiede tanto ma il Napoli non si arrende e continua a provarci.