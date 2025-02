Ndoye sta spiccando il volo: a gennaio il Napoli ci ha provato, ecco quanto costa adesso

Dan Ndoye può essere la prossima grande plusvalenza del Bologna? L'ala svizzera ieri sera ha messo a segno due gol contro il Torino, rilanciando le quotazioni dei felsinei per un attacco - possibile quanto inaspettato - al quarto posto che varrebbe la Champions League. Meno quattro dalla Lazio, con una partita in meno, nel gruppone di chi spera di raggiungere il treno per l'Europa. Anche se dovesse essere quella minore probabilmente sarebbe un successo, dopo quanto visto a inizio stagione e con il possibile patimento dopo l'addio di Thiago Motta e il nuovo ciclo di Vincenzo Italiano.

Il rinnovo di Sartori è stato un segnale importante, perché il direttore tecnico è una garanzia per quanto riguarda il mercato. Anche per Ndoye è stato così: pagato 12 milioni di euro - bonus compresi - ora ne vale più del doppio. A gennaio c'era stato un tentativo da parte del Napoli, che aveva chiesto informazioni, potendo mettere sul piatto anche diversi milioni. Il Bologna non ha mai aperto a una sua cessione che, eventualmente, potrebbe arrivare in estate. Certo, scrive Tuttomercatoweb.com, la valutazione parte da almeno 25 milioni di euro con l'idea di inserire bonus e arrivare intorno ai 30.