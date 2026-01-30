Ultim'ora

Ngonge saluta la Serie A: fatta con l'Espanyol, cifre e dettagli

Ngonge saluta la Serie A: fatta con l'Espanyol, cifre e dettagli
Oggi alle 10:40Calciomercato Napoli
di Fabio Tarantino

Cyril Ngonge saluta il Torino e la Serie A, almeno fino a giugno. L'Espanyol ha raggiunto un accordo di prestito con il Napoli. L'accordo include una clausola di riscatto non obbligatoria del valore di 16 milioni di euro, più bonus di 2 milioni di euro. Già oggi il giocatore partirà per la Spagna. 

"Il giocatore risolverà il prestito con il Torino (che aveva diritto di riscatto fissato a 17 milioni di euro) e dal Napoli passerà alla squadra spagnola. Operazione molto simile a quella intrapresa in precedenza con il club granata: si tratta di un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Il giocatore partirà nel primo pomeriggio di venerdì 30 gennaio destinazione Barcellona, prima di raggiungere il suo nuovo club", si legge su Sky. 