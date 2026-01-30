Non solo Sulemana: altre due idee per completare l'attacco

Sulemana, ma non solo. Nel mirino del club resistono altri profili, sono quello di Alisson Santos (23) dello Sporting, in gol mercoledì in Champions e il cui interesse è stato confermato dallo stesso Manna prima di Napoli-Chelsea, e Armand Laurienté (27) del Sassuolo. Si sfoglia la margherita, si aspetta l'occasione giusta per agire. Il mercato a saldo zero ha frenato le ambizioni del club ma non la voglia di rinforzare la rosa, specialmente in attacco. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.