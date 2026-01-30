Holm, c'è anche la Juventus. Per il Bologna parte a una sola condizione

Il Napoli cerca anche un esterno destro, piacciono Juanlu Sanchez del Siviglia e Holm del Bologna, sono due profili differenti per cui sono in corso ragionamenti. Il terzino del Siviglia, classe 2003, un under che non occuperebbe posto in lista campionato, ha già l’accordo con il Napoli ma il suo club lo lascerebbe partire solo con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Il Napoli, invece, per ogni trattativa propone prestito con diritto, dunque al momento c’è una distanza che va colmata, vedremo se in tempo utile. Altrimenti, nel caso, ecco Holm, l’alternativa che già conosce il campionato italiano, che fu uno dei protagonisti della vittoria della squadra di Italiano contro il Napoli a novembre. Anche lui, come Juanlu, ha aperto all’ipotesi azzurra. Contatti in corso con il Bologna che lo lascia partire se individua in tempo il sostituto. Lo svedese Holm piace anche alla Juventus. Lo riporta il Cds oggi in edicola.