Ambrosino, spunta il Modena! Sky: forcing per l’attaccante del Napoli
Quale sarà il futuro di Giuseppe Ambrosino? L’attaccante del Napoli continua ad attirare diversi club di Serie B, con la lista delle pretendenti che cresce di giorno in giorno. Dopo il passo indietro del Venezia, Avellino e Juve Stabia restano in corsa, pronte a muoversi se il Napoli darà il via libera alla cessione.
Nelle ultime ore si è inserito anche lo Spezia, interessato a rafforzare il proprio reparto offensivo. L’ultima squadra in ordine cronologico sulle tracce del 2003 del Napoli è però il Modena, stando a quanto riferisce Sky Sport. Con l’ormai imminente passaggio di Ettore Gliozzi all’Avellino, i gialloblù sono in forcing per il centravanti azzurro.
