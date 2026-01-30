Sulemana-Napoli, Gazzetta frena: "Non sarà facile trovare sintonia"

Il Napoli cerca ancora un esterno sinistro offensivo dopo l'arrivo di Giovane. L'ultima svolta è in direzione Bergamo, dove c'è un Sulemana (23 anni a febbraio) in più. Le chiacchierate sono state avviate però non è mai facile trovare sintonia: Manna sta continuando a sondare lo Sporting Lisbona per Alisson Santos (23 compiuti lo scorso settembre) che però dal Portogallo non vorrebbero concedere in prestito.

Il mercato è anche cessioni: aspettano segnali Marianucci e Ambrosino, uno promesso alla Cremonese e l'altro inseguito dallo Spezia, dopo che il Venezia si è stufato di aspettare. Tre giorni volano, in genere. Lo riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.