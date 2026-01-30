Ultim'ora

Lookman verso l'addio! Sky: "Fenerbahce o Atletico, si stringe per chiudere"

di Fabio Tarantino

In casa Atalanta continua a tenere banco il futuro di Ademola Lookman. Il Fenerbahce sta spingendo per arrivare all’attaccante nigeriano: i club turco può arrivare a offrire 35 milioni per l’ex Leicester City. I nerazzurri, di fronte a un’offerta da 40 milioni (bonus compresi) sarebbero pronti a dare il via libera all’operazione.

Sul classe ’97 c’è anche l’Atletico Madrid, che ha fatto un sondaggio. Ma in questo momento il Fenerbahce è più avanti rispetto al club spagnolo. Lo riporta Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, sul proprio sito ufficiale. 