Sulemana senza Juric non gioca più: così è nata l'idea Napoli

Kamaldeen Sulemana è l'ultimo obiettivo del Napoli per l'attacco. Focus tecnico e tattico sul giocatore dell'Atalanta sul Cds oggi in edicola: "Sulemana era arrivato a Bergamo in estate dal Southampton. Lo aveva allenato proprio lì, in Premier, Juric, poi esonerato in autunno.

L'inizio era stato promettente, due gol nelle prime cinque partite (tra cui quella alla Juve allo Stadium), poi Sulemana ha smesso di brillare, si è limitato a qualche apparizione, ha lasciato intravedere appena doti che sono comunque evidenti e che aveva già messo in mostra sia in Italia che altrove, dall'Inghilterra alla Ligue 1, al Rennes. Al Southampton aveva collezionato in totale 74 presenze e si era imposto come uomo dal dribbling facile. Era finito terzo, nella speciale classifica dei pari ruolo, nella stagione di Premier 2024/25. Al Napoli ricoprirebbe il ruolo che oggi è di Elmas".