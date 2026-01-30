Ultim'ora

Sulemana, scatto della Roma! Sky: "Prestito con obbligo per convincere la Dea"

Oggi alle 09:50Calciomercato Napoli
di Fabio Tarantino

Secondo Sky Sport, scatto della Roma per Sulemana: proposto all'Atalanta un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Il futuro dell'ex Southampton è legato a quello di Lookman: i nerazzurri non vogliono privarsi di entrambi.