Ngonge vuole solo il Torino: messe in stand-by altre 4 piste

Cyril Ngonge ha scelto: vuole il Torino. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’esterno offensivo belga ha indicato il club granata come destinazione prioritaria per il suo futuro. Una preferenza chiara, al punto da aver messo in stand-by le altre opzioni sul tavolo, tra cui Monaco, Club Brugge, Genoa e Bologna.

Determinante nella sua decisione il legame con Marco Baroni, attuale tecnico del Toro, con cui ha già condiviso una positiva esperienza al Verona nella seconda metà della scorsa stagione. In quel periodo, infatti, Ngonge ha mostrato il meglio del suo repertorio, collezionando 6 reti in 19 presenze e guadagnandosi la fiducia dell’allenatore, che ne ha esaltato le qualità offensive e la capacità di incidere sulla trequarti.

Il Torino sta dunque provando a sfruttare la volontà del calciatore come leva decisiva nella trattativa col Napoli, consapevole che il gradimento dell’ex Verona potrebbe accelerare l’operazione. Resta ora da trovare un’intesa definitiva tra le parti per regalare a Baroni un rinforzo gradito e già collaudato.