Guiu apre al Napoli: anche senza una cessione Manna può fare quest'offerta

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Marc Guiu ha aperto al trasferimento al Napoli, ma il Chelsea vuole cederlo soltanto a titolo definitivo. Gli azzurri possono arrivare a 15 mln più bonus.

La cessione di Noa Lang può rappresentare la svolta per l'arrivo di Marc Guiu al Napoli. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, incassare circa 25 milioni di euro dall'olandese permetterebbe a Giovanni Manna di aumentare l'offerta per il centravanti del Chelsea. I Blues hanno aperto alla partenza dello spagnolo, ma esclusivamente a titolo definitivo. Guiu, dal canto suo, considera Napoli una grande opportunità per rilanciarsi a livello internazionale. Gli azzurri sono pronti ad arrivare a 15 milioni più eventuali bonus, ma per spingersi oltre serve prima un'uscita.

Guiu preferito per costi ed età, ma c'è il dato sui gol

I contatti con il Chelsea sono continui e Guiu presenta diversi vantaggi rispetto a Gabriel Jesus: è Under, non occuperebbe un posto nella lista Serie A e percepisce un ingaggio inferiore di oltre la metà rispetto al brasiliano. A 20 anni avrebbe inoltre margini di crescita e un potenziale valore futuro sul mercato. C'è però un dato significativo: l'ultimo gol di Guiu in campionato risale al 22 ottobre 2023, con il Barcellona contro l'Athletic Bilbao. Al Chelsea ha realizzato otto reti, tutte nelle coppe: sei arrivarono nella Conference League vinta nel 2025.