Nome nuovo dall'Inghilterra: tentativo last-minute per Elliot del Liverpool?

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Harvey Elliott entra nel radar del Napoli per le ultime ore di mercato. Anche la Lazio sta valutando il centrocampista offensivo del Liverpool.

Un nuovo nome dall'Inghilterra entra nella lista del Napoli in vista delle battute conclusive del calciomercato. Secondo quanto riferito da Football Insider, gli azzurri starebbero valutando un possibile trasferimento last-minute di Harvey Elliott, centrocampista offensivo di proprietà del Liverpool. Sul giocatore si sarebbe mossa anche la Lazio, interessata a capire le condizioni per un'eventuale operazione prima della chiusura della sessione.

Elliott cerca il rilancio dopo l'Aston Villa

Il classe 2003 è alla ricerca di una nuova opportunità dopo un'esperienza in prestito all'Aston Villa che non ha dato i risultati sperati. Elliott resta un profilo giovane e duttile, utilizzabile sia da trequartista sia in posizione più larga nel reparto offensivo. Il Liverpool dovrà ora decidere quale soluzione adottare per il suo futuro, mentre Napoli e Lazio avrebbero cominciato a raccogliere informazioni. Per Giovanni Manna si tratta dunque di un'ulteriore pista inglese da tenere sotto osservazione negli ultimi giorni di mercato.