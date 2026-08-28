Ultim'ora Lang, sfuma il Galatasaray! Leao sceglie i turchi: è fatta per l'addio al Milan

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Rafael Leao ha scelto il Galatasaray e la trattativa con il Milan è in chiusura. Una svolta che riguarda direttamente anche il Napoli.

Cambia nuovamente lo scenario di mercato attorno a Noa Lang. Secondo quanto appreso da Fabrizio Romano, Rafael Leao ha scelto il Galatasaray e l'operazione per il trasferimento dell'attaccante del Milan in Turchia sarebbe ormai in fase di chiusura. Niente Aston Villa, dunque, nonostante nelle ultime ore il portoghese sembrasse indirizzato verso la Premier League: il club inglese proponeva al giocatore un ingaggio inferiore rispetto a quello messo sul tavolo dal Galatasaray.

Leao al Galatasaray, si chiude la porta per Lang

La scelta di Leao ha inevitabilmente conseguenze anche sul mercato del Napoli. Il Galatasaray rappresentava infatti una delle possibilità più concrete per la cessione a titolo definitivo di Lang, tanto che erano emersi contatti anche sul fronte dell'ingaggio dell'olandese. Con l'arrivo del portoghese, però, la pista turca è destinata a sfumare. Una complicazione non di poco conto per Giovanni Manna, considerando che proprio la partenza di Lang avrebbe potuto liberare spazio e risorse per l'acquisto di un nuovo attaccante.