Niente Mainoo? Amorim lo toglie dal mercato: "Vogliamo resti al Man United"

vedi letture

Kobbie Mainoo è stato accostato al Napoli, che negli ultimi giorni ha fatto un sondaggio col Manchester United per capire la fattibilità dell'operazione. Ma adesso i Red Devils l'hanno tolto dal mercato. L'allenatore Ruben Amorim lo conferma in conferenza stampa: "Voglio che Kobbie resti. Deve lottare per il suo posto, e noi abbiamo bisogno di Kobbie. Quindi le cose non cambieranno".

Mainoo, classe 2005, è un centrocampista centrale abile tecnicamente, di grande talento, di buona gamba e resistenza, che gioca nel ruolo di mezzala ma anche come centrale in mediana in un reparto a due. Ha sprint palla al piede, visione di gioco e dribbling nello stretto. Il Napoli ci pensa a quanto pare come alternativa ad Anguissa - che a gennaio farà la Coppa d'Africa - ma al momento si tratta di una semplice suggestione dopo un sondaggio esplorativo con un club con cui da mesi si tratta: dopo McT ora tocca a Hojlund. Insomma, non costa nulla domandare e chiedere informazioni. Mainoo non è partito titolare nelle prime uscite del nuovo campionato e, dato che il rinnovo è in stallo, può partire. Vorrebbe, nel caso, una squadra che disputerà la Champions. La formula può essere quella del prestito secco.

