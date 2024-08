Foto Niente Napoli per Amrabat: il centrocampista posa già con la nuova maglia

vedi letture

E' ormai fatta per il passaggio di Sofyan Amrabat (28) al Fenerbahce. Il centrocampista marocchino è in viaggio verso Istanbul, dove si legherà al club dei Canarini Gialli in prestito con obbligo di riscatto. In attesa di abbracciare Mourinho, il giocatore non perde tempo e si fa fotografare con la sua nuova casacca.