Niente Napoli per Borrelli? L'ex Brescia è a un passo da un altro club di Serie A

Il Cagliari si avvicina a chiudere il colpo Gennaro Borrelli. L'attaccante è svincolato dopo l'addio al Brescia e il piano del club sardo è quello di regalare il 25enne centravanti a mister Pisacane già per l'inizio dei lavori pre-stagionali, che cominceranno domenica a Pontedilegno. In corso gli ultimi sforzi dei rossoblù per superare la concorrenza, decisivo il lavoro fatto sotto traccia dal nuovo ds cagliaritano Guido Angelozzi, che con lo stesso calciatore vanta un eccellente rapporto. Su Borrelli vengono segnalate diverse squadre della parte destra della Serie A, oltre al Napoli che aveva in mente di impostare un'operazione di prospettiva, lavorando in sinergia con altri club per girare loro in prestito Borrelli.

E non solo Borrelli, perché dei suoi ex Frosinone, Angelozzi guarda anche a Kvernadze. Robusto attaccante georgiano, arrivato in Italia sulla scia dell'effetto Kvara, il classe 2003 è sotto contratto con i ciociari fino al 2028 e il Cagliari sta trattando per ammorbidire le richieste da parte della fresca ex squadra del suo nuovo uomo mercato, ma anche per battere la concorrenza (in Italia c'è perlopiù l'Hellas Verona). Intanto però sta per accoglierne un altro, Borrelli, che si legherà agli isolani con la firma su un contratto quadriennale. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.