Niente Napoli per Martinez Quarta: ha rinnovato con la Fiorentina

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Lucas Martinez Quarta non è più tra gli obiettivi del Napoli in vista della prossima stagione. Il centrale argentino era stato accostato al Napoli nelle scorse settimana, ma alla fine il club azzurro non ha approfondito il discorso ed il difensore ha rinnovato con la Fiorentina. Questa la nota con cui la Fiorentina ne ha dato annuncio: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Lucas Martinez Quarta ha rinnovato il contratto che lo lega alla Società viola fino al 30 giugno 2028.

Il difensore viola, con la maglia della Fiorentina, ha collezionato 126 gare tra Serie A, Coppa Italia e Uefa Conference League mettendo a segno 11 reti ed ha indossato per 6 volte la fascia da capitano. Quarta, inoltre, vanta 12 presenze con la Nazionale maggiore argentina ed è stato convocato per la prossima Coppa America".