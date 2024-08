Niente Simeone, il Genoa per sostituire Retegui tratta col Sassuolo: obiettivo Pinamonti

Sky Sport rivela le ultime mosse del Genoa per quanto riguarda il mercato degli attaccanti: dopo la cessione già avvenuta di Retegui e quella imminente di Gudmundsson, il club rossoblù è atteso da due settimane molte intense che lo vedranno sicuramente protagonista in quanto ad acquisti. Gilardino che ha chiesto un centravanti e la società è al lavoro per accontentare le sue richieste.

Nonostante i rumors dei giorni scorsi su un possibile interessamento per Simeone, in pole come sostituto di Retegui c'è Andrea Pinamonti. L'operazione si può sbloccare con la formula del prestito oneroso a 1 milione più 500 mila euro di bonus e diritto di riscatto alto attorno ai 16/17 milioni. La trattativa tra le parti procede bene e c'è la volontà di chiudere già tra stasera o domani.