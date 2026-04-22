Noa Lang resta in Turchia? il Besiktas (in cui è già stato) ci prova
Il futuro di Noa Lang potrebbe essere ancora legato alla Turchia, nonostante il cartellino appartenga al Napoli. L’attaccante è attualmente in prestito al Galatasaray, ma secondo le indiscrezioni provenienti dalla stampa turca, il club giallorosso non sarebbe intenzionato ad attivare la clausola di riscatto. Una scelta che porterebbe il giocatore a fare ritorno in Italia al termine della stagione, aprendo così nuovi scenari per il suo futuro.
Interesse del Besiktas e possibile ritorno
Secondo quanto riportato da Sporx, il Beşiktaş si sarebbe già mosso concretamente, incontrando l’entourage del giocatore per valutare un possibile trasferimento. Nei prossimi giorni sarebbe inoltre previsto un contatto diretto con il Napoli per discutere una formula che potrebbe prevedere un prestito con diritto di riscatto. Curiosamente, per Lang si tratterebbe di un ritorno: nel 2010, infatti, aveva già indossato per alcuni mesi la maglia delle giovanili del Beşiktaş, allora in prestito dal Feyenoord.
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