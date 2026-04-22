Non solo il Napoli su Joao Gomes, Cotugno: "Ma c'è un 10% da dare al Flamengo"

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"Dopo quest'anno, gli Wolves potrebbero fare una cessione stile Anguissa per Joao Gomes".

Ada Cotugno, giornalista di Fanpage, esperta di calcio inglese, è intervenuta a Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio': "Retrocessione Wolverhampton favorisce addio di Joao Gomes? Chi retrocede non chiede troppo per la cessione di un giocatore. Dopo quest'anno, gli Wolves potrebbero fare una cessione stile Anguissa per Joao Gomes. L'hanno valutato 60 milioni di sterline, oltretutto deve dare 10% al Flamengo. È un giocatore titolarissimo, ma giovane e può migliorare. Ha mercato ed è monitorato da tante squadre di Premier League, come Chelsea, Manchester United. Se bussa una di quelle squadre difficile essere tentati dalla Serie A.

Altri profili che possono interessare al Napoli? Se il Tottenham dovesse retrocedere, tanti potrebbero attingere da quel club. Un altro che potrebbe essere attenzionato è Baleba del Brighton. L'Ugarte di turno, che proviene dal Manchester United, lo eviterei visto quanto successo con Mainoo.

De Bruyne? Mi aspettavo qualcosa di più dal punto di vista dell'atteggiamento, poteva fare uomo-spogliatoio in alcune situazioni. È stato intelligente ad operarsi dopo l'infortunio, ma mi aspettavo sicuramente un impatto differente dal punto di vista mentale. Sembra un calciatore che è venuto a fare un regalo al Napoli, ma quasi da giocatore di passaggio prima di andare via.

Leicester? Sembrava una squadra quotata per salire in Premier League, poi c'è stato il tracollo. C'è qualcosa che non va.

Maresca? Se va via Guardiola, è il primo nome per il Manchester City. Piccoli spiragli ci sono per una destinazione all'estero, come al Napoli".