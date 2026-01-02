Noa Lang sacrificato a gennaio? Il sostituito può arrivare dal Sassuolo

Noa Lang sacrificato per la questione mercato a saldo zero? Una possibilità, come riferito dal Corriere della Sera, che fa anche il nome di quello che potrebbe essere il sostituto dell'olandese. "Con il mercato a saldo zero potrebbe essere sacrificato Noa Lang. Oltre a Lucca, l’olandese arrivato in estate, poco impiegato da Conte prima di essere rilanciato e valorizzato, ora è di nuovo in discussione. Ogni scenario è possibile, anche una cessione che sarebbe propedeutica all’arrivo di Laurentié del Sassuolo".

