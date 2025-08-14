Nome nuovo come Under, spunta il 2005 Godts dell'Ajax: Manna ci pensa

Fatta per Miguel Gutierrez del Girona (la prossima settimana visite mediche e firma) che occuperà l'ultimo posto utile in lista Serie A per il Napoli, ecco perché - in attesa di nuove eventuali cessioni - il club per gli altri ruoli valuta degli Under. Nome nnuovo che arriva dall'Olanda. Ne scrive il quotidiano Tuttosport oggi in edicola: "L'ultima idea per il ruolo di esterno d'attacco porta al giovane Mika Godts (ala sinistra classe 2005 dell'Ajax per il quale gli azzurri hanno sondato il terreno), oltre ai vari Chiesa ed Elmas. Rimane, infatti, libero solamente uno slot over (valido per i calciatori nati prima dell'1 gennaio 2003) e i Campioni d'Italia devono decidere se usarlo in mezzo al campo o davanti. Riflessioni in corso".

