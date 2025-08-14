Gutiérrez sta arrivando in Italia: la data di visite mediche e annuncio

Mancano solo le visite mediche e la firma sul contratto per Miguel Gutierrez, nuovo esterno sinistro del Napoli. Affare fatto col Girona per 18 milioni più bonus per l'ex esterno del Real Madrid autore di due ottime stagioni in Liga con il Girona. Le visite mediche sono pronte. Il giocatore le svolgerà all'inizio della prossima settimana alla clinica Villa Stuart di Roma, forse proprio lunedì. Poi l'annuncio ufficiale da parte del club. Il Napoli abbraccia quello che sarà il settimo acquisto estivo - il primo mese di agosto - che a causa di una recente operazione alla caviglia sarà disponibile solo tra qualche settimana.

Gutiérrez, scuola Real Madrid, gioca nel Girona dal 2022: ha collezionato in tre stagioni 99 presenze con 6 gol e diversi assist. Nell'ultima stagione 29 partite in Liga e 6 in Champions con anche una rete in Europa. Lo spagnolo, anni 24, è un esterno sinistro puro, principalmente terzino, che agisce però anche come centrocampista in caso di necessità. Ha doti tecniche, dribbling, buon cross, corsa, resistenza. Una buona falcata. Un esterno completo che era nel mirino del Napoli già da tempo. Il giocatore andrà ad occupare l'ultima casella libera dei 17 per la lista della Serie A.