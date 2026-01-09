Ultim'ora
Nome nuovo per l'estate, Sky: Napoli su Joao Gomes del Wolverhampton!
TuttoNapoli.net
Il Napoli non pensa solo all'immediato ma guarda anche alla prossima sessione estiva di mercato e ha individuato un obiettivo concreto per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riportato da SkySport nel mirino della società partenopea c'è Joao Gomes, mediano brasiliano attualmente in forza al Wolverhampton.
Joao Gomes, classe 2001, è un centrocampista di nazionalità brasiliana che milita in Premier League dal gennaio 2023, quando lasciò il Flamengo per trasferirsi in Inghilterra. In questa stagione ha collezionato 20 presenze con la maglia dei Wolves, attualmente in seria difficoltà in classifica con appena 7 punti e l'ultimo posto in campionato.
