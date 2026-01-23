Non c'è più il Napoli, ma En-Nesyri non ha ancora accettato la Juve: il motivo

Il Fenerbahce è d'accordo con la Juventus per la cessione di Youssef En Nesyri in prestito con diritto di riscatto. A meno di ripensamenti dell'ultima ora i due club non hanno problemi dopo avere raggiunto un accordo da 3 milioni di euro con opzione per rendere il trasferimento definitivo per altri 17. Ovviamente lo stipendio è pienamente a carico dei bianconeri. Circa 5 milioni di euro lordi per i prossimi sei mesi, salvo poi probabilmente abbassare lievemente l'ingaggio - intorno ai 4 milioni - per altre tre stagioni.

Così sono momenti di attesa per il sì del centravanti. Arrivato ieri sera dal Marocco - e per questo non convocato - che sta avendo dei contatti con Marco Ottolini, direttore sportivo bianconero che ieri sera era allo stadio per vedere la partita del Fenerbahce. En Nesyri però ha altre opzioni sul tavolo. In particolare un paio di offerte dall'Arabia Saudita che potrebbero permettersi un ingaggio più alto rispetto a quanto proposto dalla Juve. I bianconeri sono comunque confidenti per chiudere nelle prossime ore per poi dare a Spalletti un attaccante da 38 gol in un anno e mezzo (27 in campionato e 11 nelle coppe), completamente differente rispetto a quelli che ha ora in dotazione. Lo scrive TMW.