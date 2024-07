Non solo Buongiorno: ci sono due Primavera sull'asse Torino-Napoli

vedi letture

Nei discorsi tra Napoli e Torino non c'è solo Alessandro Buongiorno, per cui ormai si è vicinissimi alla chiusura vista la piena disponibilità del giocatore ad approdare in azzurro. Stando a quanto riferito da Tuttomercatoweb.com, i due club stanno trattando anche per dei giovani della Primavera partenopea che farebbero quindi il percorso inverso.

Il primo è Gianluca Vigliotti, attaccante classe 2005 e prodotto interno del vivaio del Napoli, che nella scorsa stagione da prima punta in Primavera 2 ha messo a referto 12 gol in 28 presenze. L'altro profilo che potrebbe rientrare nell'operazione tra Napoli e Torino è Giuseppe D'Angelo, 18enne anche lui di origine campana. Per lui lo scorso campionato 25 partite giocate condite da 2 reti, può giocare nel ruolo di esterno di centrocampo ma anche avanzare come ala d'attacco.